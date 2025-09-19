La Universidad de la República (Udelar) compareció el 18 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para presentar su plan estratégico y la solicitud presupuestal para el próximo quinquenio. Durante más de siete horas, el rector Héctor Cancela, junto a autoridades y representantes universitarios, expuso los principales desafíos de la institución y advirtió sobre los riesgos de un financiamiento insuficiente.

Cancela destacó que la Udelar cuenta con más de 160.000 estudiantes en todo el país, de los cuales cerca de 30.000 cursan en el interior, pero señaló que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo “no acompasa el crecimiento esperado ni la situación de emergencia actual”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El interior, en riesgo de estancamiento

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la expansión universitaria en el interior, considerada clave para democratizar el acceso a la educación superior. El rector sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no prevé fondos para reforzar los Centros Universitarios Regionales (Cenur), ni para la contratación de personal técnico, administrativo y de servicios necesarios para su funcionamiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tampoco incluye partidas específicas para el desarrollo de la Región Suroeste, lo que compromete la consolidación de una oferta académica que busca atender las necesidades productivas y sociales de esa zona del país.

“Este crecimiento se va a mantener, pero el número de docentes y funcionarios está congelado desde hace años”, advirtió Cancela, al subrayar que la falta de recursos limita la creación de nuevas carreras y afecta la calidad de la enseñanza en todo el territorio.

Becas e inclusión social

El rector también alertó sobre el impacto en la permanencia estudiantil, especialmente en el interior, donde una proporción significativa de los jóvenes universitarios son los primeros en su familia en acceder a la educación superior. La propuesta del Ejecutivo cubre apenas el 20% del monto solicitado para becas, lo que dejaría sin apoyo a miles de estudiantes con vulnerabilidades económicas.

“Cada vez recibimos más estudiantes de distintas capas sociales, con demandas crecientes de becas, alojamiento y transporte. Reducir estos apoyos golpea directamente las posibilidades de acceso y permanencia en el interior”, sostuvo.

Reclamos y próximos pasos

La Udelar solicitó un incremento acumulado del 52% de su presupuesto al 2029, mientras que el proyecto oficial plantea un aumento de apenas 1,8% en ese período. Cancela advirtió que, de mantenerse esa asignación, será imposible consolidar las sedes regionales, desarrollar nuevas carreras y sostener las condiciones de calidad de la enseñanza.

Tras la exposición, legisladores de distintos partidos reconocieron la importancia de la Udelar para el desarrollo territorial y valoraron el rol del Hospital de Clínicas y de la investigación universitaria. La Intergremial Universitaria, que acompañó la comparecencia con una concentración en las afueras del Palacio Legislativo, adelantó que seguirá de cerca el proceso parlamentario y reclamará que se atiendan las necesidades planteadas.