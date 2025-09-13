El viernes 12 de septiembre comenzó como cualquier otro día en la Escuela Rural N.º 119. A las ocho de la mañana, los primeros rayos del sol se colaban entre los eucaliptos que rodean el predio, y los niños, mochilas al hombro, cruzaban el portón de madera sin saber que aquel viernes no sería igual a los anteriores.

Una vez más, el campo fue punto de encuentro entre la política pública y la vida cotidiana. En esta segunda instancia de la Feria de Salud Rural, la salud y la educación salieron para hacerse cuerpo en un patio de escuela.

La Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Acción Social, llevó hasta Santa Ana el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico. Los técnicos atendieron a los niños de tercer año en adelante —los que así lo requerían—, mientras otros compartían juegos y dinámicas guiadas por los equipos de talleristas.

En paralelo, la Dirección de Tránsito ofreció una charla sobre seguridad vial. Frente a un mapa y señales de cartón, los más chicos se pusieron en el lugar del peatón, del ciclista, del conductor. Aprendieron que cruzar la calle no es solo una acción, sino también una responsabilidad.

La danza llegó por la tarde. Marita Copes, docente vinculada a la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, desplegó su experiencia en Danza Circular y Movimiento. En ronda, al ritmo de la música, los cuerpos pequeños se movieron al compás de una tradición que enseña a escuchar al otro sin necesidad de palabras.

Las Ferias de Salud Rural no son eventos aislados: son parte de una estrategia conjunta entre la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Salud Pública, prestadores de salud —públicos y privados—, el MIDES y la ANEP. Una sinergia institucional que toma forma allí donde el asfalto se termina y comienza la tierra suelta.

En Santa Ana, ese viernes, se atendió a niños. Pero también se sembró algo más difícil de medir: la certeza de que el Estado puede llegar. Y cuando llega, no lo hace solo con inyecciones o diagnósticos, sino también con escucha, movimiento y un poco de música para el alma.