En dos ceremonias consecutivas, la Jefatura de Policía de Colonia reconoció a efectivos de distintas zonas operativas por su destacada labor en el mantenimiento de la seguridad pública. El homenaje puso énfasis en los funcionarios de Carmelo, pero también alcanzó a policías de otras áreas del departamento.

El primer acto se realizó el jueves 11 de septiembre en la Seccional Tercera de Carmelo, donde fueron distinguidos 24 policías de la Zona Operacional III. La ceremonia destacó el compromiso diario de los efectivos con la protección de la comunidad.

Al día siguiente, el viernes 12, en el Salón de Actos de la Jefatura de Policía de Colonia, se desarrolló una segunda instancia de reconocimiento, en la que se homenajeó a 25 funcionarios pertenecientes a las Zonas Operacionales I y IV.

El Comando Jefaturial felicitó a los policías reconocidos, resaltando su entrega y profesionalismo. El jefe de Policía de Colonia, comisario general (R) Paulo Costa, valoró el desempeño del personal y su aporte constante a la seguridad ciudadana.

Durante ambas jornadas se subrayó que este tipo de reconocimientos no solo celebran logros individuales, sino que también ponen en valor el trabajo colectivo como pilar fundamental para alcanzar los objetivos en materia de seguridad pública.