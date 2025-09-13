En la madrugada del sábado 13 de septiembre, la Prefectura de La Paloma informó sobre un incidente a bordo del buque pesquero uruguayo Coral, en el que un tripulante resultó herido con un arma blanca.

A la hora 01:00, esta Unidad recibió comunicación desde la Prefectura local, señalando que Juan Manuel Cantori, ayudante de cocina de la embarcación, se presentó en el puente con una herida de arma blanca en la zona abdominal. El capitán del buque, Martín Arribillalga, le brindó los primeros auxilios y se comunicó con Control La Paloma para solicitar asistencia médica urgente a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC).

En respuesta, el MRCC activó el protocolo de evacuación y destinó la aeronave ROU 53 Isla Farallón para realizar el traslado. Al mismo tiempo, se coordinó con el patrón de tierra del buque la presencia de una ambulancia en el punto de desembarco previsto en la zona de Piedra del Chileno, departamento de Maldonado, además de personal de apoyo para asegurar la operación.

La aeronave despegó desde la Base Aeronaval N.º 2 a las 06:00 y llegó al lugar a las 07:55. Allí se concretó el traspaso del herido a una ambulancia, que lo trasladó al Sanatorio Mautone.

Según informó el patrón de tierra, la embarcación se dirige a la Bahía de Maldonado para embarcar a dos nuevos tripulantes y presentar la denuncia correspondiente contra el presunto agresor.

La fiscal de 2.º Turno de La Paloma, Dra. Mesías, fue notificada por disposición de la fiscal de 3.er Turno de Maldonado, Dra. Rosas. Como primeras diligencias, se dispuso:

Recibir declaración a los involucrados y testigos.

Que las lesiones de la víctima sean periciadas por médico forense.