Bajo un cielo despejado y temperaturas primaverales, el stand de la Intendencia de Colonia vivió este domingo una jornada de gran convocatoria en la Expo Prado 2025.

Los visitantes disfrutaron de una nueva degustación de productos típicos del departamento, que incluyó quesos, embutidos, vinos y dulces artesanales. La propuesta gastronómica se combinó con la presencia de personajes de época, que ofrecieron una experiencia inmersiva y evocadora del patrimonio cultural coloniense.

La tarde estuvo animada por el grupo de danzas tradicionales Renacer, proveniente de Cufré, que presentó un repertorio folklórico aplaudido por el público. El cierre musical estuvo a cargo del grupo Los Brillantes, que llenó el espacio de ritmo tropical y entusiasmo.

