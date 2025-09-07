PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia dijo presente en la apertura de la Expo Prado 2025, la muestra agroindustrial más importante del país, que abrió sus puertas este viernes en la capital. El departamento cuenta con un stand que permanecerá abierto hasta el domingo 14 y que será inaugurado oficialmente el lunes. La propuesta incluye expresiones culturales, gastronomía local y una activa participación de instituciones educativas.

Durante la primera jornada, los visitantes pudieron conocer el trabajo de los estudiantes de la Escuela Taller Manuel Lobo y del Instituto de Hotelería y Gastronomía, que exhibieron propuestas vinculadas a los oficios y la cocina regional. Además, personajes de época recrearon escenas históricas y el músico Andy Perrone animó la tarde con un repertorio en vivo que atrajo a numerosos asistentes.

El sábado, el segundo día de actividades, el stand de Colonia ofreció una degustación de productos típicos, reafirmando la identidad culinaria del departamento. Nuevamente se hicieron presentes los personajes de época y el grupo Alpenveilchen aportó color con danzas tradicionales.

La jornada cerró con un espectáculo musical a cargo de la banda La Misma Cuadra, que puso ritmo y sabor a la noche con un repertorio de plena, generando un clima festivo entre el público.

La participación de Colonia en la Expo Prado destaca por su apuesta a la integración de jóvenes, el rescate de tradiciones y la promoción de su producción regional, en una plataforma que convoca tanto al sector productivo como al público general.