El Centro Comercial e Industrial de Carmelo conmemoró esta semana sus 95 años de trayectoria institucional, en un acto que combinó celebración, reflexión y proyección futura del sector empresarial.

La actividad central fue el Tercer Encuentro Anual de Organizaciones Empresariales, una instancia que reunió a representantes de centros comerciales de distintas regiones del país. El evento se consolidó como espacio de diálogo y articulación estratégica para fortalecer la integración y el trabajo conjunto entre organizaciones del sector.

Un espacio para pensar el futuro del comercio

Durante la jornada se abordaron temas de alto impacto para las pequeñas y medianas empresas: la irrupción de plataformas como Temu, los desafíos de la ciberseguridad, la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral, y cuestiones fiscales como los impuestos a las empresas. También se reflexionó sobre estrategias para impulsar el desarrollo sostenible del comercio y la industria a nivel nacional.

Los organizadores destacaron la importancia de construir consensos desde el interior del país y reafirmaron su compromiso con una agenda empresarial que contemple tanto la innovación como la defensa de los intereses del sector.

Historia y compromiso local

Fundado en 1929, el Centro Comercial de Carmelo ha sido un actor clave en la vida económica y social de la ciudad. A lo largo de su historia ha promovido la actividad emprendedora, el apoyo a los comerciantes locales y la articulación con organismos públicos y privados.

Con esta celebración, la institución no solo rindió homenaje a su historia, sino que también ratificó su vocación de futuro y su compromiso con el desarrollo regional y nacional.