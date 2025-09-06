Más de un centenar de niños y jóvenes de escuelas rurales, del liceo de Conchillas y del Anglo Carmelo participaron este jueves en una jornada cultural en Casa Evans, donde se presentó la obra Treasure Island de la compañía Education of Drama Company.

La actividad se enmarcó en el programa Inglés para Todos, impulsado por Montes del Plata y el Instituto Anglo junto a las gestoras comunitarias Cecilia y Leticia Repetto. La función, de acceso gratuito, incluyó además juegos y dinámicas que acercaron a los estudiantes al idioma inglés y a la cultura anglosajona.

Siete años de enseñanza inclusiva

El programa Inglés para Todos cumple siete años de trayectoria en Conchillas, una comunidad con fuerte identidad histórica vinculada a la cultura británica. Desde 2018 ofrece a jóvenes la posibilidad de aprender inglés y rendir exámenes internacionales con costos mínimos para sus familias.

Actualmente, la propuesta alcanza al 80% de los estudiantes de primero a cuarto año del liceo local y ha beneficiado a varias generaciones. El financiamiento proviene en un 90% de Montes del Plata y el Instituto Anglo, mientras que el 10% restante es cubierto por las familias, lo que asegura un modelo inclusivo y sostenible.

Voces de la organización

Carolina Moreira, Senior Manager de Sustentabilidad & Comunicaciones de Montes del Plata, subrayó:

“Creemos en el poder de la comunidad y en lo que podemos lograr cuando apostamos por el futuro de nuestros jóvenes y la educación, que es la llave que abre oportunidades”.

Agregó que el apoyo a Inglés para Todos forma parte de los programas de la empresa orientados a “generar más posibilidades para los jóvenes, tanto en la vida educativa como en su futuro laboral”.