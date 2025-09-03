Durante una entrevista concedida esta mañana a RadioLugares, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, presentó los principales lineamientos del plan departamental que busca reactivar Carmelo y la zona oeste. Entre los temas abordados, destacó la próxima licitación de los paradores, las mejoras en el refugio costero, el destino de los barracones, el rol estratégico del turismo, y las obras viales previstas para los próximos meses.

Rodríguez sostuvo que el desarrollo turístico debe planificarse con visión territorial y en coordinación con el sector privado. Además, planteó que la infraestructura pública no debe concebirse como fin en sí mismo, sino como base para atraer inversiones y generar empleo. La intendencia trabaja en nuevos modelos de gestión que apuntan a la descentralización, la eficiencia y el estímulo a la participación local. Esta es parte de una extensa entrevista con el intendente.

—Durante su visita a Carmelo, ¿ qué asuntos fueron abordados con el municipio y otras autoridades locales?

Se mantuvieron reuniones con el alcalde y el director de Turismo, Martín Álvarez, para revisar distintos temas de interés para la ciudad. Se recorrió el refugio , actualmente concesionado, se discutieron posibles mejoras edilicias y se analizaron los preparativos para la temporada estival, especialmente en relación con la próxima licitación de los paradores La Isla y Moreno, que tendrá lugar el 17 de septiembre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

—Respecto al refugio, se han manifestado críticas por su estado. ¿Qué evaluación realiza la intendencia?

El refugio fue concedido hasta 2030, tras pasar por la Junta Departamental. El concesionario ha manifestado voluntad de mejorar las condiciones edilicias, particularmente el techo. Desde la intendencia se estudia cómo colaborar, de forma indirecta, para facilitar esas mejoras.

—¿Qué particularidades tiene el nuevo llamado para los paradores?

El pliego tiene un enfoque distinto. Está orientado a mejorar la infraestructura de los paradores, y no al cobro de un canon. El interés central no es recaudatorio, sino que los espacios estén en buen estado, funcionen correctamente y sean aprovechados por la comunidad, especialmente durante el verano.

—En cuanto a la zona de los barracones, ¿qué proyecciones tiene el gobierno departamental?

La zona tiene un alto valor potencial. Allí se proyecta instalar una Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales, una propuesta clave para brindar formación a jóvenes que no pueden trasladarse a estudiar fuera de la ciudad. Además de su valor educativo, permitiría dinamizar el área.

—¿Qué información oficial posee respecto al futuro del ex hotel casino?

No se cuenta con información oficial del Ministerio de Turismo. Solo se conocen comentarios y trascendidos. De todas formas, se mantiene el diálogo con el ministerio y se ha brindado colaboración, como la condonación de deudas previas. Es un punto emblemático para Carmelo y se trabaja en posibles vías de recuperación.

—¿Se está abordando el fenómeno de la erosión costera en Zagarzazú y otras zonas?

Sí, en coordinación con el Ministerio de Vivienda. Existen estudios de impacto ya realizados. No obstante, la franja costera no depende exclusivamente del gobierno departamental. Se requiere una respuesta integral entre distintas instituciones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

—Se anunció una inversión relevante en obras viales para Carmelo. ¿Cuáles son los próximos pasos?

Está próxima a comenzar la obra de carpeta asfáltica en calle Mortalena, junto con unas 14 o 16 cuadras adicionales, lo que totalizará más de 50 cuadras intervenidas. También se encuentra previsto en el presupuesto la doble vía de avenida Italia, con nueva pavimentación, veredas e iluminación.

—En cuanto al proyecto de terminal de ómnibus, ¿en qué etapa se encuentra?

La intendencia trabaja en un pliego para el llamado a interesados. Según recomendaciones técnicas, la nueva terminal debería ubicarse en la zona norte de Carmelo. El objetivo es trasladar las operaciones actuales, que hoy se concentran en el área céntrica, junto a la plaza Independencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

—Algunos operadores turísticos manifiestan sentirse poco representados en la planificación del sector. ¿Qué respuesta ofrece la administración?

El vínculo con el sector privado es esencial. Por eso se está avanzando en la descentralización de las direcciones de Turismo, Deporte y Cultura, para que cada zona del departamento tenga referentes cercanos. En Carmelo funcionará una Dirección de Turismo propia, lo que facilitará el trabajo conjunto con prestadores locales.

—¿Qué rol ocupa la inversión privada en el modelo de desarrollo que impulsa el gobierno departamental?

Es una prioridad. Se está creando una Oficina de Inversiones descentralizada, con equipos en distintos puntos del departamento. Su objetivo será agilizar trámites, reducir burocracia y acompañar tanto a grandes como a pequeños inversores. Lo fundamental es que esas inversiones generen empleo.

—¿Qué visión estratégica tiene sobre el futuro turístico de Carmelo?

La ciudad debe reafirmar su vocación turística. Se trabaja en crear infraestructura de calidad, como una pista de patinaje, más parrilleros, mejoras en áreas verdes y recuperación de plazoletas barriales. También se analiza intervenir en la reserva de fauna. Se trata de una planificación integral que combine espacio público, cultura, formación e inversión.