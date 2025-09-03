Este miércoles 3 de septiembre, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) presentó en Colonia los Fondos de Innovación Pública, un nuevo instrumento destinado a impulsar proyectos que promuevan cambios y mejoras en la gestión del sector estatal.

La actividad, organizada por la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos de la Intendencia de Colonia, reunió a directores y técnicos de distintas áreas en una jornada de carácter cerrado y eminentemente técnico. El objetivo fue conocer de primera mano las herramientas disponibles y evaluar su aplicabilidad en procesos internos del gobierno departamental.

Según destacaron los organizadores, el encuentro resultó especialmente provechoso, ya que permitió identificar oportunidades para diseñar propuestas orientadas a optimizar procedimientos administrativos, modernizar la gestión y generar mayor valor público.

Con esta iniciativa, Colonia se suma de manera activa a la estrategia nacional de promoción de la innovación pública, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo institucional y territorial.