La Intendencia de Colonia lanzó una convocatoria a licitaciones abreviadas para la explotación de paradores turísticos ubicados en las localidades de Carmelo, Nueva Palmira y Valdense, con el objetivo de poner en marcha estos espacios antes del inicio de la temporada de verano.

Se trata de cuatro instalaciones clave para la oferta turística de la región:

Parador Moreno (Carmelo) – Licitación N.º 42/2025. La apertura de ofertas será el 17 de septiembre a las 14.00 , en la Sala de Actos del Municipio de Carmelo . PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Parador La Isla (Carmelo) – Licitación N.º 43/2025. Se abrirá el 7 de septiembre a las 15.00 , también en Carmelo. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Parador Brisas (Nueva Palmira) – Licitación N.º 44/2025. El acto se celebrará el 18 de septiembre a las 14.00 , en el Municipio de Nueva Palmira .

Parador Los Pinos (Valdense) – Licitación N.º 45/2025. La apertura está fijada para el 19 de septiembre a las 14.00, en el Municipio de Valdense.

Condiciones y pliegos disponibles en línea

Los interesados pueden consultar los pliegos de condiciones generales y particulares en el sitio web de la Intendencia de Colonia (sección “Licitaciones – Concursos de Precios”) y en el portal de Compras y Contrataciones del Estado www.comprasestatales.gub.uy.

Instancias de consulta y acto público

Las consultas sobre los requisitos turísticos pueden canalizarse a través de la Dirección de Turismo, llamando al 4522 3700 durante el horario de oficina. Por su parte, los aspectos administrativos y detalles del proceso licitatorio se atienden en la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales, a través de los teléfonos 4522 7000 (interno 290), 4522 2967 o 4522 0957.

Las aperturas de ofertas se realizarán de forma pública y presencial, con la participación de un escribano y funcionarios designados por la administración, en los lugares y fechas indicados.

Reactivación de espacios estratégicos

Estos llamados forman parte de una estrategia de la intendencia para reactivar espacios de alto valor turístico y recreativo, incentivando la inversión privada local y regional. La explotación de estos paradores representa una oportunidad comercial para emprendedores, al tiempo que busca mejorar la infraestructura turística de las ciudades involucradas.