Montevideo, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Uruguay celebró la señal llegada desde la Comisión Europea, que propuso este miércoles pactos provisionales para aplicar «cuanto antes» la parte comercial de los amplios acuerdos que ha negociado con el Mercosur y con México.

Así lo indicó el canciller del país, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa en la que detalló que en esta jornada inició lo que espera que sea el proceso final para la ratificación del mencionado acuerdo.

Asimismo, se mostró optimista de que el acuerdo se ratificará antes de finalizar el año.

