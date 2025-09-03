En una acción coordinada por la Brigada Departamental Antidrogas, la Policía de Colonia desarticuló este martes tres presuntas bocas de venta de droga en Carmelo, como parte de la Operación “Viento”, iniciada a partir de tareas de inteligencia.

Los procedimientos incluyeron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Allí se incautaron marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos móviles y municiones de varios calibres, según informaron fuentes policiales.

Cinco personas —tres hombres y dos mujeres— fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia. Uno de ellos, identificado por sus iniciales C.S.P., de 30 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de comercialización de sustancias estupefacientes especialmente agravado en reiteración real con tráfico interno de municiones. La sentencia estableció cuatro años de prisión efectiva.

El resto de los detenidos continúa bajo custodia a la espera de nuevas decisiones judiciales.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas actuaciones. Fuentes cercanas al caso indicaron que el despliegue fue producto de “varias semanas de vigilancia y cruce de información entre diferentes unidades policiales”, en una estrategia que apunta a “golpear estructuras de microtráfico a nivel departamental”.