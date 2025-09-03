La empresa Lumary S.A., operadora de Colonia Express, presentó ante la Administración Nacional de Puertos (ANP) un proyecto de modernización y reforma de la Terminal Fluvial de Carmelo, según confirmaron a este medio fuentes política con conocimiento directo del expediente.

El documento, identificado como expediente 251/1828, fue ingresado el pasado viernes y plantea una propuesta de adecuación integral de la terminal a los estándares exigidos para instalaciones con flujo internacional de pasajeros y transporte fluvial, según se detalla.

Primer paso concreto en el desembarco de Colonia Express

Aunque la empresa había mostrado previamente su interés por operar la ruta Tigre–Carmelo, esta presentación formal marca un punto de inflexión: no se trata solo de una nueva conexión fluvial, sino de un proyecto de infraestructura con vocación de permanencia en la ciudad.

El contenido completo del expediente aún no ha sido difundido públicamente, pero su sola presentación genera expectativa política y empresarial, en una zona que desde hace años reclama reactivación portuaria y mayor conectividad.

Hasta el momento, ni la ANP ni la empresa han emitido declaraciones oficiales, aunque desde el entorno de los gobiernos departamental y local se monitorea el avance del expediente con atención.

De concretarse, la llegada de Colonia Express podría significar una transformación operativa y comercial para Carmelo, abriendo nuevas rutas turísticas y logísticas entre la costa uruguaya y el delta argentino.