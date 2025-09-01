PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) informó que a partir de la tarde del martes 2 de septiembre una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar el norte, el este y parte del centro-sur del país.

El fenómeno dará lugar a la formación de tormentas fuertes, algunas de ellas puntualmente severas, que se mantendrán hasta la noche del miércoles 3, cuando se prevén mejoras temporarias.

Según el organismo, en las zonas de tormenta podrán registrarse rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

