Un ciclón que se formó este fin de semana sobre el centro de Argentina dejó un saldo de inundaciones, destrozos por granizo, ráfagas de viento y miles de personas afectadas en distintas provincias. Según informó MetSul Meteorología, las precipitaciones alcanzaron volúmenes históricos para el mes de agosto, batiendo récords diarios y mensuales en varias localidades.

Récords históricos de lluvia

En la ciudad de Marcos Juárez (Córdoba), se registraron 155 milímetros de lluvia en 24 horas, triplicando el récord diario de agosto (53 mm) y superando el récord mensual de 117 mm alcanzado en 2012. Con las precipitaciones acumuladas previamente, el total mensual ya asciende a 196 mm, aún con horas de inestabilidad por delante.

En Venado Tuerto (Santa Fe), la situación fue similar: 156 mm en un solo día dejaron calles anegadas y barrios enteros bajo el agua. Varias familias debieron ser asistidas con embarcaciones, y Defensa Civil reportó 17 pedidos de ayuda, principalmente para reforzar viviendas con sacos de arena. Al menos 15 personas fueron evacuadas con apoyo de los Bomberos Voluntarios.

Provincias bajo agua

En la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, varias ciudades amanecieron con calles inundadas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los acumulados podrían superar los 100 mm en pocas horas, es decir, casi todo el promedio mensual de agosto en un solo día.

En la capital Buenos Aires, las lluvias persistieron durante horas y estuvieron acompañadas de ráfagas de viento de hasta 70 km/h, que podrían intensificarse entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Mendoza, la más golpeada

En Mendoza, las consecuencias fueron más graves: más de 100 personas quedaron sin hogar, se registraron granizadas en distintas ciudades, caída de árboles y voladuras de techos. Defensa Civil desplegó operativos de emergencia mientras que la Ruta Nacional 7 debió cerrarse entre la capital provincial y Uspallata por lluvias, nieve y bancos de niebla.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta con Chile, fue cerrado preventivamente en ambos sentidos, al igual que el Paso Pehuenche, que permanecerá inhabilitado hasta nuevo aviso.

Daños en otras provincias

En Catamarca se reportaron tormentas de granizo, mientras que San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán registraron daños en infraestructura rural y pérdidas agrícolas.

En el interior de Buenos Aires, en Carlos Casares, productores ganaderos y agrícolas informaron pérdidas por la acumulación de agua. “A pesar de los canales de drenaje, no dan abasto para contener tanta agua”, declaró uno de los afectados.