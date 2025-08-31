El delantero carmelitano Gonzalo Petit fue decisivo en la victoria de Mirandés como visitante frente a Granada, candidato al ascenso en la Segunda División de España. El equipo se impuso 2-1 en un partido que parecía condenado al empate, hasta que apareció el uruguayo para inclinar la balanza a cinco minutos del final.

Petit, que esta vez comenzó en el banco, ingresó a los 76 minutos y necesitó apenas nueve para marcar la diferencia. La jugada nació de un lateral largo, que sorprendió a la defensa local. El ex Nacional saltó más alto que todos en el área y conectó de cabeza el gol que selló la victoria.

De esta manera, el Mirandés continúa escalando posiciones en la tabla, mientras que Petit, a préstamo desde Betis de LaLiga, empieza a hacerse un lugar clave en su nuevo equipo.

