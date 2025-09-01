A una década de su última remodelación, el Hotel Parador Punta Gorda dejará de estar gestionado por el Pit-Cnt, como ya lo había anunciado Carmelo Portal.

La decisión marca el cierre del segundo emprendimiento hotelero de la zona vinculado al Ministerio de Turismo que cesa sus actividades, y consolida un modelo de gestión estatal en crisis dentro del sector.

Desde 2014, el Parador había funcionado bajo un convenio entre el Ministerio y la central sindical, como parte de una estrategia para fomentar el turismo social, generar empleo cooperativo y revalorizar enclaves patrimoniales. Pero las condiciones económicas actuales volvieron insostenible su continuidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“La ecuación económica dejó de cerrar cuando se nos quitó la gestión del camping La Aguada en Rocha”, afirmó Gabriel Melgarejo, responsable del establecimiento, en declaraciones recogidas por Gabriel Monteagudo, corresponsal de Medios Públicos en Colonia.

Según el informante, la pérdida de ese activo, que generaba ingresos clave para mantener el funcionamiento del hotel, fue determinante en la decisión de retirarse.

La salida del Pit-Cnt del Parador Punta Gorda se suma al cierre de otro establecimiento similar en la región, el Hotel Casino Carmelo, lo que profundiza la crisis de concesión de políticas por parte del Ministerio de Turismo. La caída en la rentabilidad, la pérdida de convenios estratégicos y el giro en las tendencias de los mercados en este sector, han debilitado un esquema que durante años buscó promover una oferta turística inclusiva y descentralizada.