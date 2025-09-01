Este viernes 29 de agosto la Escuela Rural N.° 119 de Santa Ana fue escenario de una nueva edición de la Feria de Salud Rural, una propuesta que integra atención médica, talleres educativos y actividades culturales.
La Intendencia de Colonia participó con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, brindando asistencia a los niños que lo requirieron. Además, el equipo técnico de la Dirección de Acción Social realizó talleres dirigidos a los escolares.
La Dirección de Tránsito ofreció una charla sobre seguridad vial, mientras que la Dirección de Cultura presentó una coreografía titulada “Cannon”, creación de la docente y directora del Ballet Juvenil de Colonia, profesora Brenda Crotti.
Estas ferias constituyen una acción conjunta entre la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Salud Pública, prestadores de salud públicos y privados, MIDES y ANEP. Su aporte trasciende la atención médica, ya que buscan fortalecer la vida comunitaria en las zonas rurales, generando instancias de encuentro, aprendizaje y cultura que integran a niños, familias y vecinos.
