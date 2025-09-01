Este viernes 29 de agosto la Escuela Rural N.° 119 de Santa Ana fue escenario de una nueva edición de la Feria de Salud Rural, una propuesta que integra atención médica, talleres educativos y actividades culturales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia participó con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, brindando asistencia a los niños que lo requirieron. Además, el equipo técnico de la Dirección de Acción Social realizó talleres dirigidos a los escolares.

La Dirección de Tránsito ofreció una charla sobre seguridad vial, mientras que la Dirección de Cultura presentó una coreografía titulada “Cannon”, creación de la docente y directora del Ballet Juvenil de Colonia, profesora Brenda Crotti.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Estas ferias constituyen una acción conjunta entre la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Salud Pública, prestadores de salud públicos y privados, MIDES y ANEP. Su aporte trasciende la atención médica, ya que buscan fortalecer la vida comunitaria en las zonas rurales, generando instancias de encuentro, aprendizaje y cultura que integran a niños, familias y vecinos.