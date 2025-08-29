El diputado Mario Colman (Partido Nacional) informó que este viernes participó de una reunión junto a la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo (APAL) y la dirección del Liceo de Nueva Palmira con autoridades de Secundaria, para trasladar la situación edilicia que atraviesa la institución y trabajar en la concreción de un nuevo centro educativo para la ciudad.

El legislador señaló en sus redes sociales que el objetivo del encuentro fue plantear la necesidad de mejorar la infraestructura del actual liceo y avanzar hacia la construcción de un nuevo edificio.

De la reunión participaron representantes de Secundaria, además de actores locales vinculados al funcionamiento del liceo, en el marco de las gestiones que se vienen impulsando para atender la demanda de la comunidad educativa palmirense.

