A partir del 1.º de septiembre, los boletos de ómnibus interdepartamentales tendrán un aumento promedio del 2,48 %, según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de un decreto divulgado este jueves.

El ajuste responde a la aplicación de un incremento salarial nominal del 2,5 %, establecido en los lineamientos oficiales de la undécima ronda de negociación colectiva. Además, se incluye un correctivo negativo de 0,91 % debido a la diferencia entre la inflación estimada (5,55 %) y la efectivamente registrada en el período comprendido entre el 1.º de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

En función de estas variables, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) resolvió modificar las tarifas del transporte de pasajeros entre departamentos.

Por otra parte, también se dispuso un aumento del 3,7 % en los servicios de embarque en la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces, exclusivamente para las líneas de larga distancia.