Un joven de 20 años fue condenado a cuatro años y medio de prisión por su participación en una rapiña con arma de fuego ocurrida el pasado 3 de agosto en un local de juegos de azar ubicado en la calle Treinta y Tres, en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

El asalto se produjo poco después de las 21.00 horas, cuando dos hombres ingresaron al establecimiento y, bajo amenazas con un arma de fuego, exigieron a la cajera la entrega del dinero de la recaudación. Durante el asalto se efectuó un disparo dentro del local, aunque no se registraron personas heridas. Los asaltantes huyeron con aproximadamente 3.000 pesos uruguayos.

La investigación, llevada adelante por personal de la Dirección de Investigaciones de la zona operacional III, permitió identificar y detener a uno de los implicados. Se trata de un hombre de iniciales R.B., con antecedentes penales.

Tras la audiencia judicial, R.B. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado y un delito de receptación, en régimen de reiteración real. La pena impuesta fue de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Las autoridades continúan trabajando para ubicar al segundo participante del atraco, quien ya estaría identificado.