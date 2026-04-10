El Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo presentaron el jueves 9 de abril en Carmelo un fondo concursable para emprendimientos turísticos con foco en turismo náutico, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la oferta local y generar nuevas oportunidades para emprendedores y micro y pequeñas empresas del sector.

La actividad se desarrolló en el Municipio de Carmelo, donde autoridades y técnicos brindaron detalles de la convocatoria, que busca respaldar iniciativas capaces de ampliar servicios, mejorar la experiencia de los visitantes y consolidar al turismo náutico como una línea de desarrollo para el departamento.

El llamado está dirigido a emprendedores mayores de 18 años y a micro y pequeñas empresas con menos de 19 empleados y una facturación anual inferior a 10 millones de pesos uruguayos. Los proyectos seleccionados podrán acceder a un apoyo económico no reembolsable de hasta el 70% del plan de acción, con un tope de 900.000 pesos.

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Además del financiamiento, la convocatoria prevé asistencia técnica y mentorías especializadas, con el objetivo de profesionalizar la actividad, mejorar la calidad de los servicios y favorecer un mayor impacto en la cadena turística local.

Uno de los aspectos centrales del instrumento es que la postulación deberá realizarse a través de una Institución Patrocinadora de Emprendimientos. En Colonia, la Unidad Pymes de la Intendencia Departamental acompaña a los interesados en la formulación, presentación, ejecución y cierre de cada propuesta.

Las postulaciones se realizan en forma digital a través del portal de ANDE y estarán abiertas hasta el martes 12 de mayo de 2026 a las 14.00. Los interesados también pueden consultar en la oficina de Turismo o en la Unidad Pymes de la Intendencia.