En la mañana de este viernes, la Intendencia de Colonia fue sede de la presentación del proyecto “Agua para el Desarrollo”, una iniciativa que busca generar herramientas para enfrentar los efectos de la sequía en el sector productivo, a través de la cooperación entre organismos públicos, privados e internacionales.

El acto contó con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, la Secretaria General, Belén Rico Skerl, el Director de Cooperación Internacional y Proyectos, Alfredo Martínez, la Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, Kira Potowsky, y el Director Nacional de DINACEA, Ing. Alejandro Nario.

También participaron representantes de empresas, instituciones financieras, cooperativas y ministerios. Entre ellos, Fernando Fernández (Kivoy SA, representante de Lorentz en Uruguay); Carlos Alfonso, coordinador del proyecto con los productores; la Ing. Laura Olivera Mac Alister, responsable del equipo técnico georreferencial; y autoridades del Banco República. Asimismo, estuvieron presentes delegados de las cooperativas CRADECO, SOFOVAL, Fomento Colonia Suiza, SOFORUCA y COPAGRAN, junto a la Directora Departamental del MGAP, Patricia Aguiar, ediles, directores de distintas áreas de la comuna y alcaldes de Conchillas, Cufré y Miguelete.

Un proyecto para anticiparse a la sequía

El director Alfredo Martínez subrayó la relevancia de la jornada, recordando que a solo 45 días de iniciado el actual gobierno departamental se presenta un proyecto que integra a la Intendencia, el Estado, la cooperación internacional y el sector privado. Explicó que el objetivo es brindar un “paquete de herramientas” a los productores para que puedan prepararse frente a eventuales crisis hídricas.

El proceso comenzará con un registro en línea de los interesados, seguido por visitas técnicas, mapeo hídrico y la elaboración de planes de riego adaptados a cada establecimiento.

Cooperación internacional y visión estratégica

La representante de la Cámara Alemana, Kira Potowsky, agradeció el recibimiento y destacó el rol de la institución como puente entre Alemania y Uruguay. Recordó la preocupación generada en su país por la reciente crisis hídrica uruguaya y señaló que proyectos de este tipo son esenciales para fortalecer la producción y consolidar al país como un hub regional.

Por su parte, el director nacional Alejandro Nario resaltó la importancia de la participación de múltiples actores y la necesidad de promover alianzas desde el Estado. “Estamos en una situación compleja y es clave este tipo de iniciativas que apoyan a pequeños y medianos productores”, afirmó.

El agua como política departamental

En el cierre, el intendente Guillermo Rodríguez hizo hincapié en la relevancia de los recursos hídricos para un departamento eminentemente productivo como Colonia. Recordó las dificultades durante la pandemia, cuando la Intendencia debió repartir agua en los campos, y valoró la creación de una secretaría específica para políticas ambientales.

“Este proyecto demuestra que el trabajo conjunto es la herramienta más efectiva para dar soluciones reales a quienes producen”, expresó.