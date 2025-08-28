El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) anunció una intensa agenda de promoción que se desarrollará entre agosto y octubre en Brasil, el principal destino del vino uruguayo envasado. La estrategia contempla seis actividades presenciales orientadas a distintos públicos clave y se llevará a cabo en las ciudades de Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro y Campinas.

Brasil representa actualmente más del 58 % del volumen total de vino uruguayo exportado en lo que va de 2025, consolidándose como un mercado prioritario. En este contexto, INAVI apuesta por una serie de eventos con fuerte componente institucional, comercial y cultural, en alianza con actores como Uruguay XXI y el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Actividades destacadas

25 de agosto – Fiesta Nacional en la Embajada de Uruguay en Brasilia

En el marco del Bicentenario de la Independencia, Uruguay participará en la celebración oficial en la capital brasileña, con presencia institucional y degustación de vinos nacionales ante representantes diplomáticos y del gobierno local.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

28 de agosto – Día de Uruguay en la Cámara Municipal de San Pablo

El evento reunirá a más de 170 invitados, incluyendo autoridades, empresarios y referentes del sector gastronómico. Se ofrecerán degustaciones de carnes, quesos y vinos uruguayos. Será además la primera aparición pública del embajador Rodolfo Nin Novoa en Brasil.

27 de septiembre – Festival Tannat & Cordero en Río de Janeiro

Dirigido al consumidor final, prensa y sector gourmet, este festival reunirá a más de 500 asistentes con estaciones de degustación y cocina en vivo. Participarán más de 15 bodegas nacionales, con venta directa a cargo de importadores brasileños.

29 de septiembre – Uruguay Icons en San Pablo

Una experiencia exclusiva para 50 referentes del canal premium y prensa especializada. Veinte bodegas presentarán sus etiquetas ícono, con el objetivo de posicionar la alta gama del vino uruguayo en segmentos de valor agregado.

30 de septiembre al 2 de octubre – Feria ProWine en San Pablo

Uruguay estará presente con un pabellón país y una delegación de 28 bodegas en la principal feria de vinos y espirituosos de América Latina. La presencia institucional busca fortalecer vínculos B2B y ampliar la red de contactos comerciales en el mercado regional.

4 de octubre – Festival Tannat & Cordero en Campinas

Con el mismo formato que el evento en Río, esta edición busca replicar la experiencia sensorial y de comercialización, promoviendo las marcas Uruguay Wine y Uruguay Lamb de forma conjunta con INAC.

Estrategia segmentada y marca país

“La agenda responde a un enfoque que prioriza la segmentación de públicos, la diversificación de canales y la construcción de marca país a través de experiencias que vinculan vino, identidad, gastronomía y cultura”, explicaron desde INAVI.

El presidente del instituto, Diego Spinoglio, subrayó que “el mercado brasileño es estratégico y diverso. Apostamos a construir confianza con el trade, visibilidad con el consumidor y posicionamiento de largo plazo en los segmentos de alto valor, donde creemos que el vino uruguayo tiene un potencial enorme”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Más de 30 bodegas uruguayas estarán involucradas en las distintas actividades, con una oferta superior a 50 etiquetas que abarcan desde vinos ícono hasta propuestas innovadoras adaptadas al gusto del consumidor brasileño.