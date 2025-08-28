El Congreso de Intendentes y el Banco de la República (BROU) acordaron avanzar en un plan de refinanciación destinado a trabajadores municipales endeudados. La iniciativa contempla condiciones más favorables y tasas preferenciales para saldar compromisos financieros.

Durante una reunión celebrada este jueves, la Mesa del Congreso —integrada por su presidente, Nicolás Olivera, y los vicepresidentes Francisco Legnani, Richard Sander y Carlos Albisu— presentó al Directorio del BROU la propuesta del plan «Limpia Sueldos», que apunta a aliviar la carga financiera de los funcionarios públicos del ámbito departamental.

El banco estatal recibió la propuesta con buena disposición y la consideró alineada con una estrategia más amplia que podría extenderse a otros sectores del Estado. Entre los elementos destacados figura también la implementación de programas de educación financiera dirigidos a trabajadores municipales y de otras instituciones públicas.

Ambas partes acordaron designar un representante del BROU para coordinar con el Congreso de Intendentes la ejecución del plan y el desarrollo de futuras medidas conjuntas. Según informaron desde el Congreso, el encuentro se desarrolló en un clima de cooperación institucional.

La medida busca mejorar las condiciones económicas de los trabajadores municipales, un paso que, de concretarse, podría marcar un precedente en la gestión de políticas financieras dentro del sector público.