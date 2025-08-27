La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Paseos Públicos, junto con el Municipio de Rosario, llevó adelante este miércoles 27 una jornada especial de limpieza en la ciudad, en el marco de las actividades preparatorias por los 250 años de su fundación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el operativo participaron 50 operarios, acompañados por maquinaria y vehículos municipales, que trabajaron en distintas zonas de la ciudad. Las tareas incluyeron limpieza integral de espacios públicos, embellecimiento urbano y trabajos de mantenimiento, con el objetivo de que Rosario luzca en condiciones para los festejos de su aniversario.

La acción se enmarca en un plan conjunto de preparación que busca resaltar el valor histórico y comunitario de la ciudad en una fecha tan significativa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD