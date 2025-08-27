PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto a MEVIR, realizará el próximo lunes 1.º de setiembre a las 11:30 horas el sorteo público para conformar el nuevo plan nucleado de 33 viviendas en El Semillero, Colonia.

La instancia se llevará a cabo en el Salón Comunal de MEVIR y contará con la presencia del presidente de la institución, Dr. Andrés Lima, además de autoridades locales y departamentales.

Convocatoria previa a las familias aspirantes

Desde la organización se informó que las familias aspirantes deberán concurrir a las 10:30 horas, momento en que se procederá a la lectura del listado de habilitados a participar en el sorteo.

Un paso clave en el Sistema Público de Vivienda

El evento forma parte del Sistema Público de Vivienda, herramienta que articula políticas entre el Estado y MEVIR para garantizar el acceso a soluciones habitacionales en distintas localidades del país.

Con este sorteo, se busca dar un paso más en el fortalecimiento de la vivienda social en el medio rural y semiurbano, permitiendo que 33 hogares puedan acceder a una solución habitacional en El Semillero.