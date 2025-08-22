Este viernes 22 de agosto a las 20:00 horas, el Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura de Carmelo presentará en el Teatro Uamá la obra Pacientes en Espera, del dramaturgo Rubén Casabella, bajo la dirección de Leonardo Fernández.

La propuesta nos transporta a la sala de espera de un consultorio médico, un escenario donde la paciencia se pone a prueba y los personajes más peculiares se encuentran. Con un guion ingenioso, la comedia promete una noche de entretenimiento para todas las edades, en la que el humor surge de situaciones disparatadas y diálogos inesperados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una comedia para todos

Con el lema de “risas aseguradas”, la puesta en escena es apta para todo público y busca atrapar tanto a quienes disfrutan del teatro como a aquellos que se acercan por primera vez a este tipo de espectáculos. La obra juega con lo cotidiano, reflejando la espera en un consultorio médico como espacio común y, a la vez, terreno fértil para la exageración, la ironía y el encuentro de personalidades diversas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Accesibilidad y apoyo institucional

Las entradas tienen un costo de $200 y se encuentran disponibles para el público general. El evento cuenta con el respaldo de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, en el marco de su compromiso con la difusión y promoción de las artes escénicas en todo el departamento.

Con esta nueva puesta, el Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura de Carmelo reafirma su lugar en la escena local, ofreciendo un espectáculo que promete llenar de humor y complicidad la noche carmelitana.