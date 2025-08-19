El lunes 18, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mantuvo un encuentro en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental con el comandante de la División de Ejército II, general Pablo González.

En la reunión también participaron el comandante de la Brigada “General José de San Martín” de Infantería N.º 2, coronel Jorge Spinelli; el jefe del Batallón “Oriental” de Infantería N.º 4, teniente coronel Diego Varela; y el secretario general (i) de la Intendencia, Jorge Torres Badell.

El encuentro se enmarcó en la agenda institucional entre la Intendencia de Colonia y las autoridades militares, con el objetivo de fortalecer la coordinación en temas de interés común para el departamento.

