El Municipio de Carmelo presentó oficialmente su nuevo logo institucional, diseñado por Ailish Rabino, estudiante de tercer año de Bachillerato en el Liceo N.º 2 de la ciudad. La joven fue reconocida por el alcalde y los concejales durante la última sesión del Municipio en Carmelo, junto al jurado.

El diseño de Rabino resultó ganador en el concurso convocado para crear la nueva identidad gráfica de la institución. Según se informó, la propuesta se destacó por su creatividad y por reflejar elementos vinculados a la identidad de la comunidad.

El nuevo logo ya es utilizado en toda la comunicación oficial del Municipio de Carmelo y acompaña las gestiones institucionales. La iniciativa tuvo como objetivo promover la participación de los jóvenes y generar un símbolo representativo de la ciudad.

En esa sesión, las autoridades locales destacaron el aporte de la estudiante y agradecieron la participación de todos los alumnos que presentaron sus propuestas en el proceso de selección.