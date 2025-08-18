Programa Uruguay Impulsa 2025 (antes Programa Oportunidad Laboral)

Programa que brinda oportunidades laborales y de capacitación para favorecer la integración y la reinserción, de personas desempleadas, al mercado de trabajo.

Ingresar aquí para inscribirse

Desde el lunes 18 al martes 26 de agosto (hora 8:00).

Para las personas que necesiten ayuda para realizar la inscripción, podrán dirigirse a los siguientes lugares, del lunes 18 al viernes 22:

– En Colonia del Sacramento, Dirección de Limpieza, ubicada en calle Eugenio Araus, entre Aparicio Saravia y Domingo Baqué, en el horario de 08:00 a 15:00.

– Municipios del Departamento, en el horario de 12:15 a 17:00.

¿A quién está dirigido?

A personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario —público o privado—, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

¿Cómo funciona?

El programa tiene dos componentes:

Laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

Formativo: cursos de capacitación profesional para fortalecer habilidades y competencias.

Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana se desarrollarán cuatro jornadas de trabajo y una de capacitación.