Programa Uruguay Impulsa 2025 (antes Programa Oportunidad Laboral)
Programa que brinda oportunidades laborales y de capacitación para favorecer la integración y la reinserción, de personas desempleadas, al mercado de trabajo.
Ingresar aquí para inscribirse
Desde el lunes 18 al martes 26 de agosto (hora 8:00).
Para las personas que necesiten ayuda para realizar la inscripción, podrán dirigirse a los siguientes lugares, del lunes 18 al viernes 22:
– En Colonia del Sacramento, Dirección de Limpieza, ubicada en calle Eugenio Araus, entre Aparicio Saravia y Domingo Baqué, en el horario de 08:00 a 15:00.
– Municipios del Departamento, en el horario de 12:15 a 17:00.
¿A quién está dirigido?
A personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario —público o privado—, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.
¿Cómo funciona?
El programa tiene dos componentes:
Laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.
Formativo: cursos de capacitación profesional para fortalecer habilidades y competencias.
Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana se desarrollarán cuatro jornadas de trabajo y una de capacitación.
