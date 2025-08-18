Un ciclón extratropical en formación traerá lluvias, tormentas y vientos fuertes a gran parte de Sudamérica entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto, con Uruguay dentro de las zonas de mayor riesgo. El fenómeno, que se origina a partir de una depresión atmosférica frente a las costas de Chile, atravesará los Andes y se consolidará sobre Argentina y Uruguay, generando inestabilidad y la posibilidad de eventos severos.

Posibles tormentas severas en territorio uruguayo

Según el análisis de MetSul Meteorología, la atmósfera se tornará muy inestable en la región, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. El período más crítico será entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, cuando se espera el avance de una línea de inestabilidad desde el litoral argentino hacia Uruguay.

En ese marco, el litoral oeste y el sur del país aparecen como las zonas más expuestas, aunque la inestabilidad podría alcanzar a otros departamentos. La interacción de aire cálido y frío en niveles bajos de la atmósfera abre la posibilidad de tormentas severas aisladas, con rachas que podrían superar los 100 km/h y, en casos puntuales, la formación de supercélulas con riesgo de tornados.

Vientos con impacto en la infraestructura

El ciclón también traerá vientos fuertes que podrían provocar la caída de árboles, desprendimientos de techos y cortes de energía eléctrica, un escenario que Uruguay ya vivió durante episodios anteriores de ciclones extratropicales en la región. Si bien los máximos valores de viento se concentrarían en Rio Grande do Sul (Brasil), el informe advierte que Uruguay no quedará exento de ráfagas intensas, sobre todo en departamentos cercanos a la frontera sur y en áreas costeras.

Un fenómeno regional

El sistema afectará a seis países de Sudamérica: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Brasil. Para Uruguay, los meteorólogos señalan que el miércoles podría registrarse la mejora de las condiciones una vez que el ciclón se desplace hacia el Atlántico, frente a las costas argentinas.

No obstante, los especialistas remarcan que la intensidad y localización de los fenómenos severos —en particular las tormentas y ráfagas más fuertes— son difíciles de precisar con más de 24 horas de anticipación, por lo que llaman a seguir de cerca los reportes oficiales de INUMET y de los servicios locales de emergencia.