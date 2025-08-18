Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo difundieron una solicitada en la que exponen la falta de profesores en varias asignaturas, situación que, según advierten, compromete su formación y continuidad académica.

En el documento señalan que desde hace meses enfrentan la ausencia de docentes que deberían cubrir materias claves para el avance curricular. “Esta situación impacta directamente en su trayectoria académica, generando interrupciones en el avance curricular, demoras en la obtención de créditos exigidos, poniendo en riesgo sus tiempos de egreso y futura inserción laboral”, expresaron.

Los estudiantes explican que muchos dependen de becas para continuar sus estudios, lo que agrava la situación: “La falta de docentes obliga a retrasos que ponen en tensión sus posibilidades de sostenerlas”.

El texto también advierte que el problema no solo afecta lo académico, sino que “representa una vulneración del derecho a una educación de calidad, como lo establece la Ley General de Educación”, y genera entre los estudiantes “un clima de incertidumbre, desmotivación y frustración”.

En la solicitada se subraya que el reclamo no apunta contra las autoridades locales del instituto, sino que está dirigido a los niveles superiores. “Cabe destacar que el reclamo no es contra las autoridades locales del IFD de Carmelo, quienes también son rehenes de esta situación, sino que responde a la necesidad urgente de soluciones desde los niveles superiores (CFE y ANEP), cuyo deber es garantizar la continuidad y calidad de la formación”.

Finalmente, los estudiantes plantean que es necesario que los organismos correspondientes actúen con rapidez. “Es fundamental que los órganos antes mencionados actúen con urgencia y claridad, garantizando la designación efectiva de docentes en el IFD Carmelo, promoviendo así una formación continua, sólida y equitativa”.