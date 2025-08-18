La Intendencia de Colonia, a través del Área de Cooperación Internacional, anunció el inicio del proyecto “Agua para el Desarrollo”, que busca brindar soluciones hídricas a los productores del departamento. La iniciativa se desarrolla con apoyo de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, la Unión Europea y el Banco República, este último como socio estratégico para respaldar financieramente a quienes no tengan capacidad de inversión propia.

En diálogo con Carmelo Portal, el director del Área de Cooperación Internacional y Proyectos, Lic. Alfredo Martínez, explicó que el programa fue creado íntegramente desde la Oficina de Cooperación Internacional de la Intendencia. “Busca brindarle a todos los productores del departamento un mapa hídrico y soluciones para la utilización de los recursos hídricos en los momentos de escasez. La idea es pensar ahora, cuando no estamos en sequía, qué vamos a hacer si volvemos a enfrentar otra”, señaló.

Martínez indicó que el proyecto apunta a que los productores puedan acceder a asistencia técnica gratuita y a alternativas de financiamiento. “Está abierto a todos los productores del departamento de Colonia. Van a poder registrarse a través de la página de la Intendencia, de las cooperativas y de las sociedades de fomento y agremiaciones rurales”, detalló.

Respecto al calendario, informó que el registro estará habilitado desde el 1º de septiembre hasta el 31 de octubre. “Los productores tendrán dos meses para inscribirse y así comenzar a recibir asistencia técnica, que será totalmente gratuita. Es un aporte de la Intendencia para asegurar la disponibilidad de agua en los predios y fomentar un manejo hídrico que permita sostener las distintas unidades productivas”, sostuvo.

El lanzamiento oficial de “Agua para el Desarrollo” se realizará el 29 de agosto en el Palacio Municipal de Colonia y el 9 de septiembre en la Expo Prado de Montevideo.