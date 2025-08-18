PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia oficializó la designación de una calle con el nombre Dr. Eduardo Emilio Bonora, en reconocimiento a su figura. La decisión quedó establecida en la Resolución N.º 804/025 y en el Decreto N.º 028/2025.

La calle designada se ubica en la localidad catastral Carmelo y se extiende desde la ribera del arroyo De las Vacas hasta un camino vecinal frente al padrón rural 6185. El trazado limita al oeste con varios padrones rurales —entre ellos los números 19327, 22227 y 21601— y al este con los padrones 18748, 18747, 6204 y 5633, entre otros.

Con esta resolución, la Intendencia de Colonia incorpora a la toponimia local un nuevo nombre que pasará a formar parte de la identidad de Carmelo.

