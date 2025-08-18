PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo 15 de setiembre dará inicio el Programa de Formación para Legisladores Departamentales 2025, que capacitará a 70 ediles titulares o suplentes de los 19 departamentos del país.

La propuesta, organizada por +Uruguay, se extenderá hasta el 23 de noviembre y se desarrollará en formato mixto: clases virtuales los lunes y miércoles de 19 a 21 horas, y un encuentro presencial de cierre previsto para el 22 y 23 de noviembre.

El programa estará estructurado en cuatro ejes temáticos:



liderazgo desde el territorio,

análisis presupuestal,

problemáticas urbanas,

comunicación política.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto en el sitio web de +Uruguay. La selección de participantes se realizará mediante sorteo entre los postulantes y los resultados se darán a conocer el 3 de setiembre.

Todos los seleccionados accederán a becas completas, que incluyen alojamiento y alimentación durante la instancia presencial de cierre.