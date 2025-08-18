PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, homologó la Resolución Nº 899/025, mediante la cual se confirma y valida el Decreto Nº 043/2025 de la Junta Departamental.

El decreto autoriza a la Intendencia a realizar una donación modal del padrón Nº 14.496, ubicado en la localidad catastral Colonia, a favor de la Universidad de la República (Udelar). La cesión queda condicionada a que en el terreno se instale y funcione una sede universitaria.

En este contexto, “homologar” significa que el intendente refrenda o ratifica oficialmente lo aprobado previamente por la Junta Departamental, convirtiéndolo en un acto administrativo plenamente válido y ejecutable.

Con esta decisión, queda habilitado el procedimiento legal para que la Udelar avance en los pasos necesarios para concretar una sede académica en el departamento.