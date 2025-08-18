PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un camión con zorra cargado de soja despistó y volcó esta mañana en la ruta 21, a la altura del kilómetro 221,500, en la zona de Conchillas. El siniestro ocurrió sobre las 10:30 horas y mantuvo interrumpido el tránsito hasta la noche.

En diálogo con Carmelo Portal, el jefe de Bomberos de Carmelo, Alexander Barrios, explicó que el trabajo se extendió durante gran parte de la jornada.

“Trabajamos más o menos desde las 10 y media hasta ahora, hasta las 19:20, cuando ya quedó liberada la ruta”, indicó.

El camión, que circulaba desde Montevideo, perdió el control antes de llegar a la rotonda de Conchillas y volcó sobre la carretera, quedando atravesado y bloqueando la circulación.

Bomberos acompañó las maniobras de retiro de la carga y del vehículo para prevenir riesgos.

“Esperamos la maquinaria que diera vuelta el camión, que se pudiera sacar la soja. Por nuestra parte lo que hacemos es acompañar todos esos movimientos por si hay algún riesgo de incendio, por el gasoil o el ácido de la batería, que pueden generar otro incidente”, explicó Barrios.

Una vez retirada la carga, los efectivos realizaron tareas de limpieza para garantizar la seguridad en la ruta.

“Cuando terminan de juntar todas las sojas, nosotros hacemos un barrido con escobillones y agua, para que los autos no patinen y no se genere otro accidente”, añadió.

El conductor del camión resultó con heridas leves y fue trasladado a una policlínica de Conchillas, donde recibió atención médica y fue dado de alta.