El Hospital Artigas de Carmelo informó a sus usuarios que el Servicio de Farmacia registra demoras en la entrega de medicación debido a cambios implementados en el sistema informático.

Según el comunicado difundido por el centro de salud, las dificultades responden a disposiciones de ASSE central vinculadas a la actualización tecnológica, con el objetivo de lograr un funcionamiento más eficiente a futuro.

Las autoridades del hospital señalaron que se está trabajando para resolver la situación “a la mayor brevedad posible” y solicitaron disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.

