PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, acompañó este domingo 17 de agosto la tradicional Fiesta Suiza realizada en el Club Zapicán de Costas del Rosario.

La actividad puso fin al ciclo de celebraciones que comenzó el 31 de julio y que se desarrolló durante los tres domingos siguientes de agosto. En cada una de estas instancias, Rodríguez estuvo presente, acompañando a la comunidad en una festividad que ya forma parte del calendario cultural de la zona.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD