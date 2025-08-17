El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió este domingo 17 de agosto una advertencia por condiciones meteorológicas adversas que comenzarán a registrarse desde la madrugada del martes 19 en gran parte del país.

Según el organismo, se espera un incremento en la intensidad del viento del este y noreste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h y rachas que podrían alcanzar los 80 km/h. Este fenómeno estará asociado a la profundización de un sistema de baja presión —un ciclón extratropical— ubicado sobre el litoral oeste.

Además, la situación vendrá acompañada de precipitaciones abundantes y tormentas que afectarán todo el territorio nacional.

Durante el miércoles 20, el sistema se desplazará hacia el sureste, generando un cambio en la dirección del viento hacia el sector oeste, que impactará principalmente en las zonas ubicadas al sur del Río Negro. En estas áreas, las lluvias continuarán hasta la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes comenzarán a disminuir hacia la madrugada del jueves 21.

INUMET recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante posibles complicaciones por el mal tiempo.