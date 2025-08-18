PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, 17 ago (EFE).- Ancap detuvo su producción en la principal refinería del país para llevar a cabo una reparación tras una fuga de crudo, aunque aseguró que el abastecimiento para la población está asegurado mediante inventarios e importación de producto refinado.

Así lo indica un comunicado emitido este domingo, en el que detalló que la producción quedará frenada hasta que se retome el bombeo de crudo a través de la boya de José Ignacio, ubicada a unos 160 kilómetros de Montevideo.

«El pasado 3 de agosto la detección de una leve fuga de en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de Ancap realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas», detalla el texto.

De acuerdo con esto, añade que la zona a reparar fue localizada en una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta.

«Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad. El tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM (PipeLine End Manifold) se encuentra a 20 metros de profundidad», enfatiza el texto.

Por otra parte, hace hincapié en que las trazas de petróleo halladas en algunas playas del departamento de Maldonado el pasado fin de semana no tienen relación con la boya petrolera.

Finalmente, la petrolera estatal remarca en el comunicado que, para asegurar el suministro, se encuentra importando producto refinado y que se trabajará bajo dicho régimen «hasta retomar el bombeo en condiciones seguras». EFE