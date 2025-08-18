Carmelo fue escenario de una reunión estratégica que convocó a autoridades de la Intendencia de Colonia y a más de 30 representantes del sector privado turístico. El objetivo: diseñar un plan de acción para potenciar el desarrollo de la ciudad como destino regional. La convocatoria, impulsada por el alcalde Luis Pablo Parodi, marcó un punto de partida para nuevas formas de articulación público-privada.

En diálogo con Caras y Caretas, Parodi detalló los principales ejes abordados en el encuentro y las acciones previstas a corto y mediano plazo.

Participación amplia y representación sectorial

“El resultado fue muy positivo. Logramos convocar a casi todos los sectores vinculados al turismo y el comercio”, afirmó el alcalde en declaraciones a este medio. Según precisó, participaron representantes de bodegas de la Ruta del Vino, hoteleros, gastronómicos, operadores náuticos, empresarios del transporte, propietarios de barrios privados, además del gerente del aeropuerto de Carmelo y referentes del Sistema Nacional de Aeropuertos.

La diversidad de actores permitió un diagnóstico compartido de la situación actual del destino y delinear propuestas que requieren articulación institucional para su implementación.

Conectividad y fronteras: prioridades inmediatas

Entre los asuntos destacados, Parodi subrayó la necesidad de retomar el diálogo con organismos nacionales. Se solicitó una reunión con la Administración Nacional de Puertos (ANP) para tratar la operativa fluvial de la ruta Carmelo-Tigre y la infraestructura de la terminal de pasajeros.

Asimismo, se planteó gestionar avances con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en torno a la expropiación y reactivación del aeropuerto local, y con Migraciones, para optimizar los trámites fronterizos del turismo náutico y deportivo. También se remarcó el mal estado de la Ruta 21, que une Carmelo con Nueva Palmira, y cuya rehabilitación es considerada prioritaria.

Promoción del destino y presencia en ferias

Consultado por Caras y Caretas sobre las estrategias de posicionamiento del destino, Parodi señaló que se prevé fortalecer la promoción en mercados específicos como el sur de Brasil, el norte del Gran Buenos Aires y el litoral argentino. “Vamos a participar en ferias náuticas de Caseros y San Fernando como acción concreta”, adelantó.

El objetivo es visibilizar tanto el turismo de alta gama vinculado a zonas como Colonia Estrella, San Roque o Juan González —con fuerte presencia de bodegas— como el turismo masivo que llega por vía terrestre o a través de la línea Carmelo-Tigre.

Nueva institucionalidad: una mesa local y otra regional

Durante el encuentro se propuso la creación de una Mesa Local de Turismo, que estará encabezada por el municipio. La estructura estará organizada en áreas de desarrollo, integradas por representantes públicos y privados de cada subsector: turismo rural, bodegas, hotelería, gastronomía, transporte, turismo náutico y artesanía.

Además, se proyecta una instancia de cooperación regional, con la participación de los municipios de Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle y Conchillas, junto a la Dirección de Turismo departamental y operadores locales.

“El esquema apunta a trabajar con todos los actores. Si se suma la Asociación Turística Departamental de Colonia, será bienvenida”, puntualizó el alcalde.

Hotel Casino y obras públicas: señales de avance

En otro plano, Parodi confirmó que ya se solicitó una reunión con la ministra de Obras Públicas para discutir el estado de la Ruta 21, así como con la ANP para abordar los servicios de transporte fluvial.

En su diálogo con Caras y Caretas, el alcalde también se refirió al estado del Hotel Casino Carmelo, cuya reapertura es una demanda histórica. Según indicó, el ministro de Turismo expresó su disposición a reunirse con la Dirección de Turismo y representantes del sector privado para evaluar alternativas.

“Ya iniciamos obras vinculadas a los paseos públicos, pero necesitamos que los demás niveles del Estado se involucren para que Carmelo crezca como destino estratégico”, concluyó.