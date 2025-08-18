Montevideo. El gobierno uruguayo lanzó una hoja de ruta para un Diálogo Social sobre protección y seguridad social que se extenderá hasta abril de 2026. El proceso busca generar consensos amplios entre el Poder Ejecutivo, partidos políticos y actores sociales, en torno a transformaciones urgentes en cuidados, jubilaciones y financiamiento del sistema.

Pobreza infantil y cuidados, en el centro del debate

El documento señala como prioridad el combate a la pobreza infantil, con énfasis en la cobertura y suficiencia de transferencias monetarias. La apuesta incluye el fortalecimiento de los servicios de educación y cuidados, así como la redistribución del tiempo de trabajo doméstico entre varones y mujeres.

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) es presentado como un eje estratégico: puede generar empleo formal, mejorar la inserción laboral de las mujeres y fomentar la igualdad de género. No obstante, se advierte que su consolidación depende de avanzar hacia la universalidad, la corresponsabilidad social y un modelo de financiamiento sostenible .

Jubilaciones y sostenibilidad del sistema

Otro de los capítulos centrales será la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones. Según el documento, garantizar una vejez digna y protegida requiere repensar la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, en un escenario demográfico que tensiona al sistema. El objetivo es construir consensos sobre los principios que deben guiar las políticas de seguridad económica tras la vida laboral .

La arquitectura del diálogo

La hoja de ruta establece una Comisión Ejecutiva de 22 integrantes, con representación de organismos estatales, partidos políticos y organizaciones sociales. A ella se suma un Grupo Técnico Asesor, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), encargado de proveer estudios y evaluaciones de impacto financiero y de cobertura.

La Universidad de la República tendrá a su cargo la sistematización de insumos y la elaboración de relatorías de los seminarios y conversatorios.

Participación ciudadana

El proceso incluye conversatorios en los 19 departamentos, seminarios especializados y audiencias con delegaciones sociales. Además, la ciudadanía podrá enviar propuestas a través de la Plataforma de Participación Digital de AGESIC. Todos los aportes quedarán publicados en el portal del Diálogo Social .

Plazos y resultados

La Comisión Ejecutiva se instalará en julio y el trabajo concluirá, como máximo, el 30 de abril de 2026, fecha en que se presentará al Poder Ejecutivo un documento final con acuerdos y propuestas. Estos deberán transformarse en directrices claras para el Parlamento y el gobierno, con el fin de orientar futuras leyes y políticas públicas.