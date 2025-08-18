Montevideo. El gobierno uruguayo lanzó una hoja de ruta para un Diálogo Social sobre protección y seguridad social que se extenderá hasta abril de 2026. El proceso busca generar consensos amplios entre el Poder Ejecutivo, partidos políticos y actores sociales, en torno a transformaciones urgentes en cuidados, jubilaciones y financiamiento del sistema.
Pobreza infantil y cuidados, en el centro del debate
El documento señala como prioridad el combate a la pobreza infantil, con énfasis en la cobertura y suficiencia de transferencias monetarias. La apuesta incluye el fortalecimiento de los servicios de educación y cuidados, así como la redistribución del tiempo de trabajo doméstico entre varones y mujeres.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) es presentado como un eje estratégico: puede generar empleo formal, mejorar la inserción laboral de las mujeres y fomentar la igualdad de género. No obstante, se advierte que su consolidación depende de avanzar hacia la universalidad, la corresponsabilidad social y un modelo de financiamiento sostenible.
Jubilaciones y sostenibilidad del sistema
Otro de los capítulos centrales será la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones. Según el documento, garantizar una vejez digna y protegida requiere repensar la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, en un escenario demográfico que tensiona al sistema. El objetivo es construir consensos sobre los principios que deben guiar las políticas de seguridad económica tras la vida laboral.
La arquitectura del diálogo
La hoja de ruta establece una Comisión Ejecutiva de 22 integrantes, con representación de organismos estatales, partidos políticos y organizaciones sociales. A ella se suma un Grupo Técnico Asesor, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), encargado de proveer estudios y evaluaciones de impacto financiero y de cobertura.
La Universidad de la República tendrá a su cargo la sistematización de insumos y la elaboración de relatorías de los seminarios y conversatorios.
Participación ciudadana
El proceso incluye conversatorios en los 19 departamentos, seminarios especializados y audiencias con delegaciones sociales. Además, la ciudadanía podrá enviar propuestas a través de la Plataforma de Participación Digital de AGESIC. Todos los aportes quedarán publicados en el portal del Diálogo Social.
Plazos y resultados
La Comisión Ejecutiva se instalará en julio y el trabajo concluirá, como máximo, el 30 de abril de 2026, fecha en que se presentará al Poder Ejecutivo un documento final con acuerdos y propuestas. Estos deberán transformarse en directrices claras para el Parlamento y el gobierno, con el fin de orientar futuras leyes y políticas públicas.
Comentarios