La Policlínica Barrio Saravia celebrará elecciones este jueves 14 de agosto para renovar su comisión vecinal. La votación se realizará entre las 17.00 y las 19.00 horas, con una posible prórroga de 30 minutos, según acordaron vecinos y representantes de la Red de Atención Primaria (RAP) en una reunión realizada esta semana.

El sufragio será secreto y utilizará el sistema de listas en sobre cerrado. Podrán participar usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que residan en el área comprendida entre la calle Ignacio Barrios (vereda norte), la calle Cagancha (vereda sur) y desde la calle Juncal hasta Playa Vieja.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los votantes deberán presentarse con cédula de identidad vigente y ser mayores de edad. Las listas podían presentarse hasta este martes y colocarse en la ventana de la policlínica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la elección estarán presentes veedores de la RAP, fiscales y dos delegados por cada lista. Hasta el momento, solo se ha registrado la Lista Nº 1 como candidata.