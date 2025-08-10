PUBLICIDAD PUBLICIDAD

COLONIA — Un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía de 2.º turno permitió esclarecer el homicidio de un adolescente de 16 años ocurrido la noche del 17 de julio en una vivienda del barrio El General.

El ataque se registró hacia las 22.50, cuando un hombre abrió fuego contra el menor. La víctima fue trasladada al hospital local, donde murió al día siguiente.

La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de la zona operacional N.º 1, incluyó tareas de campo, análisis de información e intervención de Policía Científica. Estas acciones permitieron reconstruir los hechos e identificar a los presuntos responsables.



Con la evidencia reunida, la Fiscalía dispuso órdenes de detención. El operativo, que contó con el apoyo de la Brigada Departamental, la Unidad de Violencia Doméstica y Género de la Jefatura de San José y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Maldonado, culminó con la captura de dos sospechosos.

El Juzgado Letrado de 1.º turno condenó a R.E.C.G., de 20 años, como autor de un delito de homicidio a la pena de siete años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. El segundo detenido deberá cumplir medidas limitativas por 120 días.