Montevideo, 9 ago (EFE).- Peñarol venció este sábado por 3-0 a Nacional en un encuentro enmarcado en la segunda jornada del Torneo Clausura, se mantiene en el primer lugar de la clasificación y pone al rojo vivo la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya.

El defensor Emanuel Gularte fue la gran figura del partido al asistir y marcar en un juego en el que el Aurinegro rompió una racha de diez clásicos sin vencer en los 90 minutos a su tradicional adversario.

Con la victoria, Peñarol también se preparó de la mejor forma posible para jugar el próximo martes ante el argentino Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el estadio Campeón del Siglo, el once de Diego Aguirre dominó la primera parte de un juego que se disputó a puertas cerradas por una suspensión.

Luego de 30 minutos en que los porteros prácticamente no entraron en acción, el local golpeó 60 segundos después por intermedio del atacante Maximiliano Silvera.

Tras una gran jugada de Ignacio Sosa, Cabrera envió el centro al área, Gularte bajó el balón y el número 11 abrió el tanteador con un disparo cruzado.

Nacional reaccionó y se aproximó a la portería rival. Nicolás López probó con un tiro lejano que se fue afuera, mientras que el debutante portero chileno Bryan Cortés le ahogó el grito a Maximiliano Gómez.

En la última del primer tiempo, Gularte aprovechó un error defensivo del Tricolor y tras dos despejes fallidos de Julián Millán y de Sebastián Coates marcó el segundo gol.

En la segunda parte, Nacional se volcó con cambios al ataque. Pablo Peirano apostó por Nicolas Lodeiro y Mauricio Pereyra para manejar el balón, al tiempo que también ingresaron el veloz Lucas Villalba y el atacante Gonzalo Carneiro.

Y aunque el Tricolor mejoró en ataque, tuvo muchos problemas a la hora de frenar el avance de un Peñarol que en el final convirtió el triunfo en goleada. Después de otra buena jugada de Sosa, Matías Arezo de cabeza puso el 3-0.

El equipo de Aguirre dominó de principio a fin, se quedó con el Clásico, le sacó seis a su máximo adversario en el Clausura y se le puso a tres en la Tabla Anual de una Liga Uruguaya que quedó al rojo vivo.

– Ficha técnica:

3.Peñarol: Bryan Cortés; Emanual Gularte (m.76, Damián Suárez), Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera (m.69, Leandro Umpiérrez), Leonardo Fernández (m.90, Héctor Villalba), Diego García (m.76, Lucas Hernández) y Maximiliano Silvera (m.68, Matías Arezo).

Entrenador: Diego Aguirre.

0.Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño (m.59, Diego Romero); Christian Oliva (m.59, Mauricio Pereyra), Luciano Boggio; Rómulo Otero (m.45, Lucas Villalba), Nicolás López (m.75, Gonzalo Carneiro), Exequiel Mereles (m.59, Nicolás Lodeiro) y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Pablo Peirano.

Goles: 1-0: m.31, Maximiliano Silvera. 2-0: m.45, Emanuel Gularte. 3-0: m.85, Matías Arezo.

Árbitro: Javier Burgos. Amonestó a Rómulo Otero, Julián Millán, Sebastián Coates, Gonzalo Carneiro (Nacional), Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera y Leonardo Fernández (Peñarol).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo, disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. EFE