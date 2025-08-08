Carmelo reafirmó su perfil como destino turístico de alto nivel en el mercado brasileño, durante el road show organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo y el Ministerio de Turismo en Curitiba, Porto Alegre y San Pablo. La ciudad, fue representada por Mariana Planes, del Carmelo Resort & Spa, quien integró la delegación uruguaya junto a referentes institucionales y operadores turísticos.

El evento reunió a agencias de viajes, turoperadores y prensa especializada, que conocieron de primera mano la propuesta de Carmelo, centrada en el turismo enológico, la hotelería boutique, el entorno natural del río Uruguay y la experiencia gastronómica basada en productos locales.

“Carmelo combina tranquilidad, sofisticación y contacto con la naturaleza. Es un destino ideal para quienes buscan desconexión y experiencias auténticas a pocas horas de Montevideo y Buenos Aires”, explicó Planes.

Durante las jornadas de promoción, se presentaron los atractivos de la zona: viñedos abiertos al visitante, estancias rurales, paseos náuticos y eventos culturales que enriquecen la experiencia del visitante. La propuesta se apoya en una sólida articulación entre el sector público y privado, que apuesta al desarrollo turístico sostenible y de calidad.

La presencia de Carmelo en el mercado brasileño responde a una estrategia de internacionalización que busca diversificar el perfil del visitante e impulsar las pernoctaciones en la región suroeste del país.