Este jueves al mediodía, el ministro del Interior, Carlos Negro, se encuentra en el litoral del país, donde mantendrá reuniones de coordinación y planificación con jefes de Policía de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Las actividades comenzaron el miércoles por la noche con el traslado de la delegación ministerial hacia el norte del país.

Negro está acompañado por el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el subdirector Ejecutivo, Robert Taroco; y los directores de varias áreas del Ministerio: Investigaciones, Guardia Republicana, Caminera, Aviación, Seguridad Rural, Policía Científica y el Centro de Comando Unificado. También participan el jefe del Estado Mayor General de la Policía y el director del Área de Tecnologías de la Información.

Para esta tarde está prevista una reunión con el jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, a las 16:00 horas. Luego, el ministro visitará distintas dependencias policiales del departamento.

La agenda continuará este viernes en Paysandú con una instancia que reunirá a las jefaturas de los seis departamentos del litoral, entre ellas la de Colonia. Según informó el Ministerio del Interior, el objetivo de los encuentros es realizar una puesta a punto del trabajo desplegado y coordinar acciones entre las distintas unidades.

En este contexto, se encuentra en trámite un pedido de acceso a la información pública vinculado a temas policiales en el departamento de Colonia, presentado por un medio local. Hasta el mediodía de este jueves, no se ha registrado respuesta oficial por parte de las autoridades.